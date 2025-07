Habichtskäuze aus Zoo Leipzig nach Österreich gebracht

Der Zoo Leipzig beteiligt sich an einem Artenschutz-Projekt in Österreich: Zwei kleine Habichtskäuze aus dem Zoo sollen bald frei im Nachbarland herumfliegen.

Leipzig.

Zwei im Zoo Leipzig geschlüpfte Habichtskauz-Küken sollen bald in Österreich ausgewildert werden. Die knapp drei Monate alten Jungvögel seien in dieser Woche in das Alpenland gebracht worden, teilte der Zoo mit. Dort gehören sie zu einem großen Wiederansiedlungsprojekt, das den Fortbestand der Art in den österreichischen Wäldern sichern soll.