Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei Menschen starben in diesem Jahr bei Unfällen mit E-Scootern in Sachsen. (Archivbild)
Zwei Menschen starben in diesem Jahr bei Unfällen mit E-Scootern in Sachsen. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Zwei Menschen starben in diesem Jahr bei Unfällen mit E-Scootern in Sachsen. (Archivbild)
Zwei Menschen starben in diesem Jahr bei Unfällen mit E-Scootern in Sachsen. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Häufiger Verletzte bei Unfällen mit E-Scootern
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auch in Sachsens Städten gehören die elektrischen Roller längst zum Stadtbild. Immer wieder enden die Fahrten jedoch mit Unfällen.

Dresden.

Immer häufiger verletzten sich in Sachsen Menschen bei Verkehrsunfällen mit E-Scootern. Von Januar bis August registrierte die Polizei im Freistaat 134 E-Scooter-Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden kamen, wie das Innenministerium auf Anfrage mitteilte. Das entspricht demnach einem Anstieg um sieben Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2024. 

Zwei Menschen getötet

Für bisher zwei Menschen endeten die Unfälle in diesem Jahr tödlich, nachdem es 2024 keine Todesopfer gegeben hatte. So starb Ende März ein 41-Jähriger in Ebersbach (Landkreis Görlitz), nachdem er mit seinem E-Scooter gegen einen Pfosten gefahren war.

Immer wieder kommt es auch zu schweren Verletzungen bei E-Scooter-Fahrern, wie etwa bei einem 39-Jährigen, der Mitte September im Zwickauer Ortsteil Niederhohndorf von der Fahrbahn abkam und gegen ein Gartentor sowie eine gemauerte Säule prallte. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden.

Insgesamt liegt die Anzahl der E-Scooter-Unfälle im Freistaat leicht unter dem Vorjahreswert. Bis Ende August waren es 170 - acht weniger als im gleichen Zeitraum 2024. Das ist auf einen Rückgang der Fälle mit reinen Sachschäden im Zeitraum bis Ende August auf 36 (2024: 53) zurückzuführen.

Höhere Bußgelder geplant

Die Bundesregierung brachte in der vergangenen Woche neue Regeln für E-Scooter auf den Weg. Demnach soll etwa das Verwarnungsgeld fürs Fahren auf Gehwegen im Regelfall von 15 Euro auf 25 Euro erhöht werden. Für das nicht erlaubte Fahren mit mehreren Personen sollen statt 5 Euro 25 Euro fällig werden. Zudem sollen ab 2027 bei neuen E-Scootern Blinker Pflicht sein. Die Zustimmung des Bundesrats zu den Änderungen steht noch aus.

Seit 2019 sind E-Scooter erlaubt. Zum Fahren sind weder Führerschein noch Mofa-Prüfbescheinigung nötig. Ab 14 Jahren darf man mit dem eigenen Roller unterwegs sein, Leihgeräte gibt es erst ab 18. Eine Helmpflicht besteht nicht, doch der ADAC empfiehlt dringend, einen Helm zu tragen. Erlaubt sind E-Scooter auf Radwegen, Radfahrstreifen und in Fahrradstraßen – nur wenn auf diesen Wegen kein Platz ist, dürfen sie auf die Fahrbahn.

Zahl der Unfälle bundesweit gestiegen

Bundesweit kam es in den letzten Jahren immer häufiger zu Unfällen. Laut Statistischem Bundesamt hat sich die Zahl der Scooter-Unfälle 2024 deutschlandweit im Vorjahresvergleich um mehr als ein Viertel auf fast 12.000 erhöht, 27 Menschen kamen ums Leben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14.10.2025
4 min.
„Erzgebirgische Holzkunst geht krachen“: Kleiner Hersteller kämpft ums Überleben
Mirco Dost in seiner Holzkunstwerkstatt in Streckewalde. Die in Form einer Fichte gestalteten Schwibbögen sind sein Aushängeschild.
Die Anzahl der Hersteller erzgebirgischer Holzkunst geht seit Jahren zurück. Doch ist tatsächlich die gesamte Branche bedroht? Besuch bei einem, der jeden Tag zu kämpfen hat.
Georg Müller
15:21 Uhr
3 min.
Streit um Rundfunkbeitrag geht in weitere Runde
Der Streit um den Rundfunkbeitrag geht weiter.
Kann man die Zahlung des Rundfunkbeitrags verweigern, wenn einem das Programm nicht vielfältig genug erscheint? Das Bundesverwaltungsgericht hat ein grundsätzliches Urteil dazu gefällt.
10.10.2025
4 min.
Gefahr auf dem E-Scooter: Forscher fordert Altersgrenze
Crashtest mit einem E-Scooter: Ein abbiegendes Auto erfasst den Dummy - der prallt hart auf den Wagen.
Angetrunken, zu zweit oder mit dem Handy in der Hand: E-Scooter-Nutzer sind häufig riskant unterwegs. Ein Unfallforscher fordert schärfere Regeln wie eine Altersgrenze und eine Führerscheinpflicht.
Rolf Schraa, dpa
08.10.2025
2 min.
Neue Regeln für E-Scooter in Sicht
Neue E-Scooter sollen ab dem Jahr 2027 verpflichtend mit Blinkern ausgerüstet sein.
Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung: Das hört sich technisch an. Dahinter verbergen sich Regeln für E-Scooter, und dafür sollen jetzt einige Änderungen kommen.
15:25 Uhr
4 min.
„Viele hatten Angst vor der Oberschule“: So will Sachsen junge Lehrer fürs Erzgebirge gewinnen
Eine Lehrerin an der digitalen Tafel im Unterricht: Kann es gelingen, mit einer neuen Form des Praktikums mehr Studierende für den ländlichen Raum zu begeistern?
Ein Modellprojekt zeigte Lehramtsstudenten in Ostsachsen die Arbeit jenseits der Großstädte – ein Erfolgsrezept? Das neuartige Praktikum startet nun in weiteren Landkreisen.
Oliver Hach
14.10.2025
5 min.
Alter Vogtland-Gasthof lebt in neuem Glanz auf: „Das ganze Dorf hat schon reserviert“
Blick in den neuen Gasthof Schneidenbach mit der neuen Gastgeber-Familie. Am Mittwoch beginnt dort eine neue Zeitrechnung - unter dem Namen „Umama“.
Der Gasthof Schneidenbach war seit 1863 eine top Adresse, die letzten acht Jahre stand er leer. Wer jetzt Gaststätte und Saal betritt, traut seinen Augen nicht.
Gerd Möckel
Mehr Artikel