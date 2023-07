Haftbefehl: 23-Jähriger in U-Haft wegen Drogenhandel

Schöneck/Vogtland. Ein 23-Jähriger ist im sächsischen Vogtlandkreis wegen Drogenhandels festgenommen worden und sitzt in Untersuchungshaft. Nach vorangegangenen Ermittlungen wurde der Mann am vergangenen Donnerstag in einem Auto in Schöneck festgenommen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Bei einer Durchsuchung des Wagens fanden die Polizisten rund 15 Gramm Kokain und ein halbes Kilogramm Marihuana. Außerdem trug der 23-Jährige ein Messer im Rucksack mit sich.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Beamten demnach 150 Gramm Amphetamin sowie geringe Mengen Marihuana, Haschisch und Cannabisharz sicher. Zudem seien in der Wohnung zwei geladene Schreckschusswaffen und Verpackungsmaterial gefunden worden.

Der 23-Jährige wurde laut Polizei vor Ort festgenommen und noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser habe einen Haftbefehl erlassen. Nun sitzt der Beschuldigte in Untersuchungshaft und muss sich wegen des Handels mit Betäubungsmitteln in Verbindung mit Waffen verantworten. Ihm drohe eine Freiheitsstrafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren. (dpa)