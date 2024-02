Hakenkreuz-Schmiererei am Deutsch-Sorbischen Volkstheater

Bautzen.

Das Deutsch-Sorbische Volkstheater in Bautzen ist mit einem Hakenkreuz beschmiert worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz ermittelt der Staatsschutz. Die Grünen im Sächsischen Landtag verurteilten die Tat am Freitag und warnten vor einer Bagatellisierung. "Einen solchen Vorfall dürfen wir nicht einfach so stehen lassen. Wir tragen hier eine besondere Verantwortung", erklärte Fraktionschefin Franziska Schubert und erinnerte an weitere Vorfälle in Sachsen in den vergangenen Tagen. Man dürfe auch nicht tatenlos zusehen, wenn Plakate von Holocaust-Überlebenden in Leipzig geschändet oder Kränze am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus in Görlitz zerstört werden.