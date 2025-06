Halbseitige Sperrung von Eisenbahnbrücke in Bad Schandau

Autofahrer müssen während der Untersuchung in der kommenden Woche mit Wartezeiten und Rückstaus rechnen.

Bad Schandau.

Wegen weiterer Untersuchungen ist die Eisenbahnbrücke an der B172 in Bad Schandau in der kommenden Woche halbseitig gesperrt. Die Arbeiten an Fahrbahnbelag und Beton sollen von Dienstag bis Freitag andauern, wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr mitteilte. Es werden Baustoffproben der Spannglieder, des Verpressmörtels und des Betons entnommen.