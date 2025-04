Halle ist vorzeitig Handball-Zweitliga-Meister

Die Handballerinnen des SV Union haben im 26. Zweitligaspiel ihren 25. Sieg gefeiert und sind von der Spitze nicht mehr zu verdrängen. Ob der Verein aufsteigt, hängt von der Lizenzentscheidung ab.

Halle.

Den Handballerinnen des SV Union Halle-Neustadt ist die Meisterschaft in der zweiten Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Die Schützlinge von Trainerin Ines Seidler bezwangen am Samstag den TuS Lintfort vor 923 Zuschauern mit 38:23 (20:9) und haben damit vier Spieltage vor dem Saisonende neun Punkte Vorsprung vor dem ärgsten Verfolger HC Leipzig. Einen Aufstieg in die Bundesliga wolle man aber noch nicht feiern. Da solle die Lizenzentscheidung der Handball-Bundesliga der Frauen abgewartet werden, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. (dpa)