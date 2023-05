Halle-Neustadt verpflichtet erstmals französische Spielerin

Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt hat erstmals in seiner Clubgeschichte eine französische Spielerin unter Vertrag genommen. Wie der Club am Freitag bekannt gab, wechselt Ilona Kieffer vom französischen Erstligisten Merignac an die Saale. Die 25 Jahre alte Rückraumspielerin unterschrieb einen Zweijahres-Vertrag bei Union.

Die in Straßburg geborene und 1,78 Meter große Spielerin sollte eigentlich schon im Februar nach Halle kommen. Da ihr Verein aber eine zu hohe Ablösesumme aufrief, kam es nicht zu dem Transfer. "Ilona kommt aus einer der stärksten Ligen Europas und verfügt über starke Abwehrqualitäten. Unsere Abwehr wird in der kommenden Saison ein Schlüssel zum Erfolg sein. Des Weiteren ist sie eine Spielerin, deren Stärke es ist, Tore aus der zweiten Reihe zu erzielen", sagte Sportdirektor Jan-Henning Himborn. Für Kieffer ist es der erste Wechsel ins Ausland.

(dpa)