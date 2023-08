Halles Berko für zwei Pokalspiele gesperrt

Halle.

Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes hat Erich Berko vom Drittligisten Hallescher FC mit einer Sperre von zwei Pokalspielen belegt. Das teilte der HFC am Mittwoch auf seiner Homepage mit. Berko war in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit des DFB-Pokalspiels gegen die SpVgg Greuther Fürth am 12. August von Schiedsrichter Florian Exner des Feldes verwiesen worden, nachdem er seinen Gegenspieler mit offener Sohle gefoult hatte. Der Verein hat dem Urteil bereits zugestimmt. (dpa)