Hallescher FC: Halimi und Schulze kommen, Steczyk geht

Fußball-Drittligist Hallescher FC bastelt weiter an seinem neuen Kader. Am Montag gaben die Hallenser Besar Halimi und Moritz Schulze als Neuzugänge bekannt. Dagegen wird Dominik Steczyk den Club verlassen. Den 24-Jährigen zieht es nach 34 Pflichtspielen und fünf Toren für den HFC in seine polnische Heimat zurück.

Mit Halimi kommt ein erfahrener Mittelfeldspieler zum HFC. Er war zuletzt beim griechischen Club Apollon Smyrnis aktiv, hat aber eine Vergangenheit in Deutschland. Hier war er in Frankfurt, Nürnberg, Mainz und Sandhausen aktiv. Er bestritt 52 Zweit- und 75 Drittliga-Spiele und markierte mehr als 50 Tore. Der 28-Jährige bestritt die meisten Partien für den dänischen Verein Bröndby IF. "Besar Halimi wird uns mit seiner großen Erfahrung, seinem Spielwitz und seiner Kreativität helfen und stabiler machen. Er befindet sich mit 28 Jahren im besten Fußballalter", sagte Sportdirektor Thomas Sobotzik über den 30-maligen Nationalspieler des Kosovo.

Mit Moritz Schulze ist das Torwart-Trio des HFC mit Sven Müller und Luca Bendel komplett. Der 22 Jahre alte Keeper begann in Grimma mit dem Fußball spielen, wechselte dann für zwei Jahre in den Nachwuchs von RB Leipzig sowie 2020 zum SC Paderborn in die 2. Bundesliga. "Moritz Schulze ist ein Modellathlet mit Ambitionen, Ehrgeiz und Teamgeist. Auf dieser Position sind wir nunmehr bestens aufgestellt und erwarten einen offenen Dreikampf sowie einen Konkurrenzkampf auf sehr hohem Niveau", sagte Sobotzik. (dpa)