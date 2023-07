Hallescher FC holt Crosthwaite aus Darmstadt

Halle.

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat Stürmer Henry Jon Crosthwaite vom Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 für die kommende Saison ausgeliehen. Das teilte der HFC am Freitag mit. Der 20 Jahre alte Deutsch-Brite war zuletzt an den FC-Astoria Walldorf verliehen, wo er in 37 Spielen sieben Tore und acht Assists verbuchte.