Hallescher FC löst Verträge mit Bendel und Meier auf

Halle.

Fußball-Drittligist Hallescher FC hat die Verträge mit Luca Bendel

und Matthew Meier aufgelöst. So wechselt der 20 Jahre alte Torhüter Bendel mit

sofortiger Wirkung in die Regionalliga Nordost. Das teilte der HFC am Donnerstag mit. Der ein Jahr jüngere Mittelfeldspieler Meier beendete seinen Anstellungsvertrag vorzeitig. Sein Vertrag lief noch bis Sommer 2025, doch Spielpraxis bekam der Offensiv-Akteur kaum. (dpa)