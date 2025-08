Handelsverband: Kaffee wird zunehmend weggesperrt

Der Handelsverband Sachsen sieht Kaffee als neues Ziel für Diebesbanden. Wie sich das auf den Einzelhandel und die Kunden auswirkt.

Dresden.

Kaffee ist laut Handelsverband Sachsen in den Fokus von Ladendieben geraten. Er sei in den letzten Wochen wegen schlechter Ernten zum Teil deutlich teurer geworden, sagte Geschäftsführer René Glaser. Gewerbsmäßige Ladendiebe und Banden hätten Kaffee offenbar als lohnendes Diebesgut für sich entdeckt. Die Tendenz bei den Handelsunternehmen gehe dahin, Kaffee ähnlich wie Spirituosen in Vitrinen zu sperren.