Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Das sächsische Handwerk fordert von der Politik einen stärkeren Fokus auf kleinere und mittlerer Betriebe. (Symbolbild)
Das sächsische Handwerk fordert von der Politik einen stärkeren Fokus auf kleinere und mittlerer Betriebe. (Symbolbild) Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Das sächsische Handwerk fordert von der Politik einen stärkeren Fokus auf kleinere und mittlerer Betriebe. (Symbolbild)
Das sächsische Handwerk fordert von der Politik einen stärkeren Fokus auf kleinere und mittlerer Betriebe. (Symbolbild) Bild: Leonie Asendorpf/dpa
Sachsen
Handwerk beklagt in einem Brandbrief mangelnde Unterstützung
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das sächsische Handwerk fühlt sich durch die aktuelle Politik der CDU-SPD-Regierung vernachlässigt. Gefordert wird ein Kurswechsel, der den Mittelstand wieder stärker in den Fokus rückt.

Dresden.

Das Handwerk hat in einem "Brandbrief" an Sachsens Regierung mangelnden Beistand beklagt und einen Kurswechsel gefordert. "Die sächsische Wirtschaftspolitik scheint sich allein auf industriepolitische Ansätze zu konzentrieren. Viele Handwerksmeisterinnen und Handwerksmeister fragen, wer in der aktuellen Koalition sich um die Belange von Handwerk und Mittelstand kümmert", heißt es in einem Schreiben der Handwerkskammer Dresden an Wirtschaftsminister Dirk Panter (SPD) und die Fraktionsvorsitzenden im Landtag.

Notwendig sei ein Kurswechsel, der die Bedürfnisse kleiner und mittlerer Betriebe in den Fokus rückt, hieß es. Man brauche klare Entlastungen bei Sozialabgaben, Energiekosten und bürokratischen Lasten. Nötig seien Programme zur Fachkräftesicherung, schnelle Investitionen in Infrastruktur und Bildung sowie pragmatische Unterstützungen bei Betriebsnachfolgen. "Wer das Handwerk verliert, verliert nicht nur Wirtschaftskraft – er verliert regionale Stabilität, soziale Balance und den Kern einer funktionierenden Demokratie. Noch können wir umsteuern. Noch können wir Zukunft sichern", heißt es in dem Schreiben. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
19.08.2025
2 min.
BSW will Aufklärung zum Operationsplan Deutschland
Das Bündnis Sahra Wagenknecht im Sächsischen Landtag fordert Aufklärung zu Auswirkungen des Operationsplanes Deutschland. (Archivbild)
Der Operationsplan Deutschland ist ein Konzept zur Verteidigung. Es regelt die Rolle der Bundeswehr und ihr Zusammenspiel mit zivilen Behörden. Doch welche Auswirkung hat er auf die Bevölkerung?
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
12.08.2025
2 min.
Wirtschaftsministerium: Wasserstoff-Ausbau verlangsamt sich
Der Ausbau der Wasserstofftechnologie verliert laut Wirtschaftsministerium an Tempo. (Symbolbild)
Sachsen setzt hohe Erwartungen in die Wasserstofftechnologie. Laut Wirtschaftsministerium verliert der Ausbau allerdings an Tempo.
Mehr Artikel