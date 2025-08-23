Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Hayate Matsuda von Hannover 96 feiert sein Tor zum 1:0 gegen Magdeburg. Bild: Swen Pförtner/dpa
Hayate Matsuda von Hannover 96 feiert sein Tor zum 1:0 gegen Magdeburg. Bild: Swen Pförtner/dpa
Sachsen
Hannover mit 3:1 gegen Magdeburg neuer Tabellenführer
Christian Titz siegt beim Wiedersehen mit seinem Ex-Club und klettert dank makelloser Auftaktbilanz mit Hannover vorerst an die Tabellenspitze. Der FCM spielte gut mit, war aber nicht effektiv genug.

Hannover.

Hannover 96 ist mit dem dritten Sieg in Serie vorerst an die Tabellenspitze geklettert. Das Team von Christian Titz gewann in der 2. Fußball-Bundesliga gegen dessen Ex-Club 1. FC Magdeburg mit 3:1 (2:0). Hayate Matsuda (17. Minute) brachte die Niedersachsen in Führung, ehe Ime Okon (43.) erhöhte. Der FCM verkürzte dank Martijn Kaars (63.), der einen Strafstoß erst im Nachschuss unterbringen kann. Benjamin Källman (90.+5) markierte den Endstand.

Titz, der nach viereinhalb Jahren von Magdeburg nach Hannover gewechselt war, brachte als einzige Änderung den wieder gesunden Mustapha Bundu in die Startelf. Sein FCM-Nachfolger Markus Fiedler musste noch beim Aufwärmen reagieren, tauschte Max Geschwill gegen den verletzten Herbert Bockhorn aus. Die erste Chance zur Führung hatten die Gäste, doch Kaars (14.) drückt den Ball am langen Pfosten am Tor vorbei. Besser machte es auf der Gegenseite Matsuda (17.) mit einem Nachschuss, als FCM-Keeper Dominik Reimann den Ball von Aseko Nkili direkt vor die Füße des Japaners abwehrte. 

Hannover effektiver

Der FCM investierte nach dem Rückstand mehr. Den Ausgleich verhinderte H96-Torhüter Nahuel Noll mit einer Parade beim Distanzschuss von Laurin Ulrich (36.). Hannover zeigte sich allerdings effektiver, erhöhte nach einer Ecke per Kopf dank Okon (43.). Als Kaars nach schwachem Elfmeter (63.) an Noll scheitert und erst im Nachsetzen trifft, keimt bei den Magdeburgern wieder Hoffnung auf. Doch Källman erzielt in der Nachspielzeit das 3:1. (dpa)

