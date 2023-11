Haseloff: Kommunen um Flughafen brauchen Unterstützung

Schkeuditz.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff zufolge müssen die Kommunen um den Flughafen Leipzig/Halle besser unterstützt werden. "Den Flughafen selber wollen wir alle. Wir stehen alle positiv zum Flughafen, vor allen Dingen was das Engagement der DHL anbelangt", sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff am Freitag nach einem Fachgespräch mit Vertretern aus beiden Bundesländern mit Blick auf den Paketdienstleister. Gleichzeitig sei bekannt, dass die umliegenden Städte durch den Verkehr in der Luft und auf der Straße belastet seien, so der CDU-Politiker. Deshalb müssten Lösungen für die Zukunft gefunden werden.