Haus in Bahretal brennt komplett nieder

Ein Zweifamilienhaus in Bahretal ist in der Nacht vollständig ausgebrannt. Die Feuerwehr sucht nun in den Trümmern nach möglichen Opfern.

Bahretal. In der Nacht ist ein leerstehendes Zweifamilienhaus im Bahretaler Ortsteil Nentmannsdorf (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) in Brand geraten und weitgehend zerstört worden. Das Feuer war gegen halb zwölf ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet, wie die Polizei mitteilte. Teile des stark beschädigten Gebäudes stürzten ein.

Ob sich zum Zeitpunkt des Feuers Menschen im Haus befanden, ist derzeit unklar. Es gibt Hinweise darauf, dass das Haus trotz Leerstand möglicherweise noch genutzt wurde. Am Morgen soll das Gebäude von Trümmern befreit werden, um festzustellen, ob sich möglicherweise noch Personen darin befanden.

Wegen der starken Rauchentwicklung gab die Leitstelle eine Warnung für die Umgebung heraus. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungsanlagen auszuschalten. Die Ursache für den Brand ist bislang unklar. (dpa)