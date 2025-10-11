Hausbesetzung in Leipzig - Polizei rückt mit Großaufgebot an

In Leipzig-Lindenau besetzen Aktivisten ein Haus, um ein Zeichen gegen Gentrifizierung zu setzen. Die Polizei reagiert umgehend.

Leipzig. In Leipzig-Lindenau hat die Polizei in der Nacht eine Hausbesetzung beendet. Unter dem Motto "Mietwahnsinn stoppen" hatten am Freitagabend mehrere Menschen ein leerstehendes Wohnhaus in der Lützner Straße besetzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach räumte die Leipziger Polizeidirektion das Gebäude kurz nach Mitternacht mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Sachsen-Anhalt.

In dem besetzten Objekt stellten die Beamten zwei 23-Jährige und eine 29-Jährige fest. An der Fassade und im Inneren waren den Angaben nach Banner und Transparente angebracht. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. An einer Versammlung vor dem Haus nahmen laut Zählung der Polizei bis zu 70 Menschen teil. Sie verlief friedlich und ging gegen 0.40 Uhr zu Ende.

Hinter der Aktion steckte eigenen Angaben zufolge die Gruppe "Autonome Besetzungstage in Leipzig (ABeTa)". "Wir wollen damit auf die immer weiter fortschreitende Gentrifizierung der Stadt, besonders des Leipziger Westens, und die dramatische Lage auf dem Wohnungsmarkt hinweisen", teilte sie zu der Besetzung mit. (dpa)