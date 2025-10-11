Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Freitagabend besetzten Aktivisten ein Haus in Leipzig.
Am Freitagabend besetzten Aktivisten ein Haus in Leipzig. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Kurz nach Mitternacht wurde die Immobilie geräumt.
Kurz nach Mitternacht wurde die Immobilie geräumt. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Am Freitagabend besetzten Aktivisten ein Haus in Leipzig.
Am Freitagabend besetzten Aktivisten ein Haus in Leipzig. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Kurz nach Mitternacht wurde die Immobilie geräumt.
Kurz nach Mitternacht wurde die Immobilie geräumt. Bild: Sebastian Willnow/dpa
Sachsen
Hausbesetzung in Leipzig - Polizei rückt mit Großaufgebot an
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Leipzig-Lindenau besetzen Aktivisten ein Haus, um ein Zeichen gegen Gentrifizierung zu setzen. Die Polizei reagiert umgehend.

Leipzig.

In Leipzig-Lindenau hat die Polizei in der Nacht eine Hausbesetzung beendet. Unter dem Motto "Mietwahnsinn stoppen" hatten am Freitagabend mehrere Menschen ein leerstehendes Wohnhaus in der Lützner Straße besetzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach räumte die Leipziger Polizeidirektion das Gebäude kurz nach Mitternacht mit Unterstützung von Einsatzkräften aus Sachsen-Anhalt.

In dem besetzten Objekt stellten die Beamten zwei 23-Jährige und eine 29-Jährige fest. An der Fassade und im Inneren waren den Angaben nach Banner und Transparente angebracht. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs. An einer Versammlung vor dem Haus nahmen laut Zählung der Polizei bis zu 70 Menschen teil. Sie verlief friedlich und ging gegen 0.40 Uhr zu Ende. 

Hinter der Aktion steckte eigenen Angaben zufolge die Gruppe "Autonome Besetzungstage in Leipzig (ABeTa)". "Wir wollen damit auf die immer weiter fortschreitende Gentrifizierung der Stadt, besonders des Leipziger Westens, und die dramatische Lage auf dem Wohnungsmarkt hinweisen", teilte sie zu der Besetzung mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
1 min.
Treuen: Diebe gehen an Autos auf Beutezug
In Treuen sucht die Polizei nach Kennzeichendieben.
Auf einem Firmengrundstück haben abgestellte Autos das Interesse von Dieben geweckt. Etwas daran war offenbar besonders verlockend.
Uwe Rechtenbach
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
16:07 Uhr
2 min.
Aktivisten besetzen erneut Haus in Leipzig
Es ist bereits die dritte Hausbesetzung in Leipzig an diesem Wochenende.
Ein weiteres Mal haben sich Aktivisten Zugang zu einem Haus verschafft - diesmal im Leipziger Osten. Es ist die dritte derartige Aktion des Wochenendes.
16:30 Uhr
5 min.
Roggenstum: Tradition im Vogtland nach 40 Jahren wiederbelebt
Höhepunkt der Kirmes in Breitenfeld war die Aufführung des Volksstückes „Auf der Brautschau“ - hier eine Szene mit Ute Rill (links) und Denise Kitscha.
Zur Kirmes in Breitenfeld wurde am Samstag an das gemeinsame Spaßhaben wie vor Jahrzehnten erinnert - ein Volltreffer, der fortgesetzt wird.
Eckhard Sommer
13:32 Uhr
2 min.
Hausbesetzung in Leipzig - Ermittlungen gegen Mann und Frau
Die Polizei beendete die Besetzung am Sonntag.
Am Wochenende werden in Leipzig drei Häuser besetzt. Nach einer Aktion auf dem Gelände einer Villa ermittelt die Polizei.
Mehr Artikel