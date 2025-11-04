Hausbrand in der Oberlausitz – zwei Verletzte gerettet

Ein Haus steht in Flammen, zwei Menschen werden schwer verletzt gerettet. Was steckt hinter dem Brand? Die Spurensuche beginnt.

Großhennersdorf. Das in Brand geratene Haus in Großhennersdorf in der Oberlausitz ist mittlerweile gelöscht worden. Wie die Polizei mitteilte, schlugen die Flammen aus dem ersten Obergeschoss und dem Dachstuhl des Gebäudes. Die alarmierte Feuerwehr konnte einen 64-jährigen Mann und eine 86-jährige Frau aus dem Haus retten. Beide wurden schwer verletzt mit Rettungshubschraubern in eine Klinik gebracht. Nach früheren Erkenntnissen handelt es sich um die Bewohner des Hauses.

Kriminalpolizei ermittelt

Laut Polizeiangaben wird ein Experte eingesetzt, um die Brandursache zu klären. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen. Ob das Haus noch bewohnbar ist, ist derzeit noch unklar. Auch der entstandene Sachschaden lässt sich den Angaben zufolge bislang nicht beziffern. (dpa)