Haushalt: SPD beharrt auf Möglichkeit neuer Schulden

Die Haushaltsverhandlungen gelten wegen der fehlenden Mehrheit der Regierungskoalition als schwierig. Der SPD-Fraktionschef macht klar, wie seine Fraktion zu neuen Krediten steht.

Dresden.

Die SPD-Landtagsfraktion beharrt in der Diskussion um den neuen sächsischen Haushalt auf der Möglichkeit, neue Schulden aufzunehmen. "Wir werden in den kommenden Jahren weiter investieren müssen, um der Wirtschaft neuen Schwung zu geben und den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft zu sichern", erklärte Fraktionschef Henning Homann. "Deshalb ist klar, dass wir in dieser Legislaturperiode nicht ohne die Aufnahme von Krediten auskommen werden." Die CDU hatte neue Schulden dagegen zuletzt abgelehnt.