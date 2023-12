Hausmannskost beliebt

Dresden.

Hausmannskost ist laut einer Umfrage der Techniker Krankenkasse (TK) in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beliebt. Knapp die Hälfte (49 Prozent) der Menschen würden sie täglich oder mehrmals pro Woche bevorzugen, teilte die TK am Freitag in Dresden mit. In Berlin und Brandenburg betreffe das dagegen nur etwa jeden Dritten (31 Prozent), im bundesweiten Schnitt 44 Prozent.