In Sachsen werden für das Wochenende weiterhin stürmische Böen erwartet. (Archivbild)
In Sachsen werden für das Wochenende weiterhin stürmische Böen erwartet. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Heftiger Wind und Sturmböen in Sachsen
In Sachsen wird das Wochenende ungemütlich: Es bleibt windig, teilweise sind sogar stürmische Böen zu erwarten.

Dresden.

In Sachsen bleibt es über das Wochenende windig. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) startet der Samstag zunächst heiter. Im Verlauf des Tages kommt es dann zu Regen und Winden. Im oberen Bergland seien auch Sturmböen möglich. Die Temperaturen liegen bei 10 bis 13, im Bergland 4 bis 9 Grad.

In der Nacht zum Sonntag sinken die Temperaturen auf 7 bis 4, im Bergland 4 bis 0 Grad. Es bleibt windig, vereinzelt sind Schauer möglich.

Auch am Sonntag setzt sich das unbeständige Wetter fort – mit stürmischen Böen in ganz Sachsen und schweren Sturmböen auf dem Fichtelberg. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad, im Bergland werden 2 bis 7 Grad erwartet. (dpa)

Mehr Artikel