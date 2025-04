Heim-Premiere für Leipzig-Trainer Löw

Einst war Zsolt Löw Spieler in Hoffenheim. Nun feiert er seine Premiere als Bundesliga-Trainer mit RB Leipzig gegen die TSG.

Leipzig.

Ausgerechnet gegen seinen Ex-Club TSG 1899 Hoffenheim gibt RB Leipzigs Zsolt Löw sein Trainer-Debüt in der Bundesliga. Der 45-Jährige spielte von Mitte 2006 bis Ende 2008 im Kraichgau. In Leipzig wird er erstmals als Cheftrainer in Deutschlands höchster Liga an der Linie stehen, von 2015 bis 2018 war Löw bereits Assistent. "Ich freue mich riesig, wieder in der Red Bull Arena zu stehen. Ich hatte hier drei sehr schöne Jahre", sagte der Ungar vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Um die Chance auf eine Teilnahme an der Champions League zu wahren, muss Leipzig gewinnen. Die Sachsen sind aktuell Sechster, haben drei Punkte Rückstand auf Platz vier und zudem die deutlich schlechtere Tordifferenz als die überraschend auf diesem Platz stehenden Mainzer. (dpa)