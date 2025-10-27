Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rückschlag für Straßenbahnbauer Heiterblick: Zwickauer Verkehrsbetriebe ziehen Auftrag zurück (Archivbild)
Rückschlag für Straßenbahnbauer Heiterblick: Zwickauer Verkehrsbetriebe ziehen Auftrag zurück (Archivbild) Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa
Rückschlag für Straßenbahnbauer Heiterblick: Zwickauer Verkehrsbetriebe ziehen Auftrag zurück (Archivbild)
Rückschlag für Straßenbahnbauer Heiterblick: Zwickauer Verkehrsbetriebe ziehen Auftrag zurück (Archivbild) Bild: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/dpa
Sachsen
Heiterblick verliert Auftrag aus Zwickau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Leipziger Straßenbahnbauer Heiterblick ringt um seine Zukunft, die Mitarbeiter sind bereits in Kurzarbeit. Nun verliert das Unternehmen einen wichtigen Auftrag, ein weiterer ist in der Schwebe.

Leipzig/Zwickau.

Dem angeschlagenen Straßenbahnbauer Heiterblick ist ein wichtiger Auftrag weggebrochen. Die Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) haben ihre Bestellung storniert und neu ausgeschrieben. Konkret gehe es um sechs Fahrzeuge mit der Option auf zwölf weitere, wie eine SVZ-Sprecherin auf Anfrage informierte. 

"Es konnte in diversen Gesprächen keine Einigung zum Lieferzeitpunkt und keine Einigung zu einer wirtschaftlich tragfähigen Lösung für eine Fortführung des Vertrages erzielt werden", heißt es zur Begründung. Im Oktober sei man "aus Risikoabwägungen" vom Vertrag zurückgetreten. Darüber hatte zuvor der MDR berichtet.

Heiterblick ringt um Kostensenkungen - Kurzarbeit

Die Leipziger Heiterblick GmbH hatte im Frühjahr Insolvenz angemeldet und durchläuft ein Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung. "Mit vielen Kunden wurden bereits Übereinkünfte über eine Fertigstellung der bestehenden Aufträge gefunden", sagte ein Sprecher. "Mit einzelnen Kunden dauern diese Gespräche noch an." Das Unternehmen sei gezwungen, Kosten zu senken und Erlöse zu steigern. "Die Mitarbeiter befinden sich seit mehreren Wochen in Kurzarbeit."

Auch ein weiterer Auftrag aus Görlitz ist in Gefahr. Zwar sei der Liefervertrag für neue Niederflur-Straßenbahnen noch nicht gekündigt, informierte eine Sprecherin der Stadt Görlitz. "Rein vorsorglich" habe der städtische Verkehrsbetrieb aber eine europaweite Bekanntmachung zu einem sogenannten Teilnahmewettbewerb eingeleitet. Derzeit liefen noch Gespräche, ob die Straßenbahnen auf Grundlage des bestehenden Vertrages geliefert werden können. "Das Ergebnis der Gespräche ist aktuell offen." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
17:06 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt: Erzgebirgsklinikum richtet Vertrauenstelefon für Betroffene ein
Dem Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg-Buchholz wurde fristlos gekündigt.
Zu dem, was dem Mediziner vorgeworfen wird, gibt es nun ein Detail. Außerdem bietet das Klinikum unter 03733 804004 möglichen weiteren betroffenen Patienten und Angestellten die Möglichkeit, sich zu melden.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
16.07.2025
3 min.
Insolvenz beim Hersteller: Steht Zwickaus neue Straßenbahnflotte auf der Kippe?
Ein Blick in die Zukunft: So sollen die neuen Straßenbahnen für Zwickau aussehen.
Ein ehrgeiziges Nahverkehrsvorhaben gerät ins Rutschen. Noch gibt man sich optimistisch – aber hinter den Kulissen werden längst Alternativen geprüft.
Thomas Croy
27.10.2025
5 min.
Fichtelberg knackt Preisgrenze: So teuer wird Skifahren im Erzgebirge
Skifahrer an den Schleppliften am Fichtelberg. Nach einem Jahr Pause wird nun bei den Tickets wieder an der Preisschraube gedreht.
In den Wintersportgebieten in Sachsen und Böhmen laufen die Vorbereitungen auf die neue Saison. In Oberwiesenthal startet eine Großinvestition. Wo werden die Lifte zuerst öffnen?
Oliver Hach
17:30 Uhr
4 min.
Neue Straßenbahnen nicht in Sicht: Warum Zwickau den Auftrag neu vergeben will
So sollten die neuen Straßenbahnen aussehen. Der Vertrag zur Herstellung wurde jetzt gekündigt.
Die Zwickauer Verkehrsbetriebe haben den Auftrag an den insolventen Hersteller Heiterblick zurückgezogen. Für die Fahrgäste heißt das: Die alten Bahnen bleiben mindestens bis 2029 in Betrieb.
Frank Dörfelt
18:35 Uhr
4 min.
Merz kommentiert Frauen-Forderungen zunächst nicht
Merz hatte vor rund zwei Wochen mit einer Äußerung zur Migrationspolitik der Bundesregierung eine Debatte ausgelöst.
"Fragen Sie mal Ihre Töchter", hat Merz in der "Stadtbild"-Debatte vorgeschlagen. 60 Frauen antworten ihm mit zehn konkreten Forderungen. Der Kanzler schweigt zunächst dazu.
18:30 Uhr
3 min.
Freibergs Gruseltunnel am Bahnhof wird zum Instagram-Star. Jetzt kommt auch mehr Licht ins Dunkel
Neue Lampen bringen mehr Licht ins Dunkel des Fußgängertunnels am Freiberger Bahnhof.
Der Fußgängertunnel am Freiberger Bahnhof hat es im Internet zu viel Ruhm gebracht. Wird sein Ruf als Sehenswürdigkeit jetzt etwa durch neue, lichtstarke Lampen gefährdet?
Siiri Klose
Mehr Artikel