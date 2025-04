Heiterblick will trotz Insolvenz alle Aufträge erfüllen

Wirtschaftskrise beim Straßenbahnbauer Heiterblick – doch der Großauftrag für Leipzig, Görlitz und Zwickau soll zunächst weiterlaufen. Das sorgt bei den Verkehrsbetrieben für spürbare Erleichterung.

Leipzig.

Trotz des eingeleiteten Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung will der Leipziger Straßenbahnbauer Heiterblick seinen Geschäftsbetrieb uneingeschränkt fortführen. Wie ein Sprecher des Unternehmens mitteilte, sollen die laufenden Aufträge zur Lieferung neuer Straßenbahnen an die Städte Leipzig, Zwickau und Görlitz planmäßig erfüllt werden. Das bestätigten auch die Stadtverwaltung Görlitz und die Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB).