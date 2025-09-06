Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Samstag startet in Sachsen laut Deutschem Wetterdienst zunächst vor allem in Ostsachsen mit vereinzelten Schauern und Quellwolken. Der Sonntag wird überwiegend heiter und trocken bei bis zu 25 Grad. (Archivbild)
Der Samstag startet in Sachsen laut Deutschem Wetterdienst zunächst vor allem in Ostsachsen mit vereinzelten Schauern und Quellwolken. Der Sonntag wird überwiegend heiter und trocken bei bis zu 25 Grad. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Der Samstag startet in Sachsen laut Deutschem Wetterdienst zunächst vor allem in Ostsachsen mit vereinzelten Schauern und Quellwolken. Der Sonntag wird überwiegend heiter und trocken bei bis zu 25 Grad. (Archivbild)
Der Samstag startet in Sachsen laut Deutschem Wetterdienst zunächst vor allem in Ostsachsen mit vereinzelten Schauern und Quellwolken. Der Sonntag wird überwiegend heiter und trocken bei bis zu 25 Grad. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Heiteres Wetter am Wochenende in Sachsen
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Morgens Nebel, tagsüber Sonne und angenehme Temperaturen – so soll das Wetter in Sachsen am Wochenende werden.

Leipzig.

Das Wochenende in Sachsen bringt größtenteils heiteres und trockenes Wetter. Der Samstag startet laut Deutschem Wetterdienst zunächst vor allem in Ostsachsen mit vereinzelten Schauern und Quellwolken. Im Tagesverlauf wird das Wetter laut der Vorhersage zunehmend sonnig, es bleibt trocken. Im Bergland und der Oberlausitz könne es ab Mittag bis in den Abend vereinzelt Schauer geben. Die Temperaturen liegen bei maximal 23 Grad. 

In der Nacht zum Sonntag und am Sonntagmorgen kann sich Nebel bilden, mit Sichtweiten von teils unter 150 Metern, hieß es weiter. Der Sonntag werde überwiegend heiter und trocken bei bis zu 25 Grad. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
19:02 Uhr
4 min.
Frankreichs Regierung stürzt bei Vertrauensfrage
Der französische Premier Bayrou scheitert bei der Abstimmung in der Nationalversammlung.
Der Machtpoker von Frankreichs Premier Bayrou geht nach hinten los. Seine Regierung stürzt, bringt das Land in eine verzwickte Lage und setzt Macron unter Druck. Wie kommt Frankreich da raus?
Rachel Sommer, dpa
07.09.2025
5 min.
Maite Kelly macht ihre Fans im Vogtland glücklich
Maite Kelly ans Publikum: „Ich gehöre zu euch mit all meinen Kurven.“
Fast zwei Stunden nonstop: Maite Kelly gab am Freitag ein mitreißendes Konzert im Naturtheater Bad Elster. Mittendrin: Jasmin Sattler (9), ihr größter Fan aus Klingenthal. „Freie Presse“ hat sie beim Konzert begleitet.
Eckhard Sommer
29.08.2025
1 min.
Bis zu 27 Grad – Wechselhaftes Wetter zum Augustende
Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen dürfen sich noch einmal auf sommerliche Temperaturen freuen. (Archivbild)
Zum Augustende zeigt sich der Sommer noch einmal: Bis zu 27 Grad sind möglich – allerdings auch Schauer und Gewitter.
19:00 Uhr
4 min.
St. Egidien: Warum so viele VW-Leute zu diesem Automobilzulieferer wollen
Der frischgebackene Facharbeiter Leon Reinisch (li.) und Mario Ludwig, Chef des Werkzeugbaus bei ACPS, an einem Umformwerkzeug, das 800 Kilo schwer ist und in rund 250 Arbeitsstunden gefertigt wurde.
Als bester Azubi wurde jetzt ein Mitarbeiter von ACPS in St. Egidien ausgezeichnet. Im Gegensatz zu vielen anderen in der Auto-Branche sind sein Arbeitsplatz und die seiner Kollegen sicher. Das liegt an den speziellen Produkten des Unternehmens.
Bernd Appel
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
11:45 Uhr
1 min.
Wechselhaftes und warmes Wetter in Sachsen erwartet
Der Deutsche Wetterdienst sagt für die zweite Septemberwoche wechselhaftes Wetter in Sachsen voraus.
Sommerfeeling mit bis zu 25 Grad – doch ab Dienstag soll es regnen.
Mehr Artikel