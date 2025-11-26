Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der neue UFZ-Forschungsbau in Leipzig: moderne Labore für Zukunftsthemen von Klimaschutz bis Energiewende.
Der neue UFZ-Forschungsbau in Leipzig: moderne Labore für Zukunftsthemen von Klimaschutz bis Energiewende. Bild: Daniel Josling/dpa /dpa
Der neue UFZ-Forschungsbau in Leipzig: moderne Labore für Zukunftsthemen von Klimaschutz bis Energiewende.
Der neue UFZ-Forschungsbau in Leipzig: moderne Labore für Zukunftsthemen von Klimaschutz bis Energiewende. Bild: Daniel Josling/dpa /dpa
Sachsen
Helmholtz-Zentrum eröffnet neuen Forschungsbau in Leipzig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wasserstoff aus Sonnenlicht, grüne Chemie mit Bakterien: Im neuen UFZ-Gebäude entstehen Ideen, die unser Leben nachhaltiger machen könnten. Was Leipzigs Forschung jetzt möglich macht.

Leipzig.

Das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung (UFZ) hat in Leipzig einen neuen Forschungsneubau eröffnet. Es gehe darum, "die großen Fragen der Menschheit mit Wissenschaft, mit klugen Antworten zu klären und nicht mit Populismus", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) bei der Eröffnung. Zur Einweihung kamen zahlreiche Vertreter aus Politik und Wissenschaft.

Kretschmer betonte zudem, wie wichtig eine breite wissenschaftliche Infrastruktur in Deutschland sei. Forschung dürfe sich nicht nur auf besonders starke Regionen konzentrieren, sagte er. Sonst sinke in anderen Landesteilen die Bereitschaft, solche Einrichtungen politisch und finanziell mitzutragen. Wissenschaftliche Exzellenz müsse überall im Land möglich sein, "auch in Bundesländern, die vielleicht nicht so eine wirtschaftliche Kraft haben wie Baden-Württemberg und Bayern".

Zur Eröffnung kamen zahlreiche Vertreter aus Politik und Wissenschaft,
Zur Eröffnung kamen zahlreiche Vertreter aus Politik und Wissenschaft, Bild: Daniel Josling/dpa
Zur Eröffnung kamen zahlreiche Vertreter aus Politik und Wissenschaft,
Zur Eröffnung kamen zahlreiche Vertreter aus Politik und Wissenschaft, Bild: Daniel Josling/dpa

Das 38 Meter hohe Gebäude im Wissenschaftspark bietet rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern moderne Labor- und Büroflächen. Geforscht wird dort zu Umwelt- und Zukunftsthemen wie Klima- und Ressourcenschutz, Energiewende, nachhaltiger Chemie und biobasierter Kreislaufwirtschaft.

Forschung mit Blick auf die Welt von morgen

Der Neubau verfügt über rund 4.600 Quadratmeter Nutzfläche mit mehr als 50 Laboren, 80 Büros sowie Kommunikations- und Sozialbereichen. Etwa die Hälfte wird für Forschung zu Chemikalien und ihren Auswirkungen auf Zellen, Organismen und Ökosysteme genutzt. Ziel ist es unter anderem, neue Methoden zu entwickeln, die Tierversuche ersetzen können. Die andere Hälfte widmet sich biotechnologischen Verfahren, etwa der umweltschonenden Herstellung chemischer Grundstoffe und Energieträger mit Hilfe von Bakterien sowie der Nutzung von Sonnenlicht und Kohlendioxid zur Produktion von Wasserstoff.

Das Bauvorhaben startete 2014, der Grundstein wurde 2019 gelegt. Die Gesamtkosten belaufen sich den Angaben zufolge auf 41 Millionen Euro, finanziert von Bund, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Insgesamt arbeiten am UFZ inzwischen rund 1.250 Menschen, davon etwa 1.050 in Leipzig. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
12:26 Uhr
1 min.
RB Leipzig reist mit Frauen und Männern ins Trainingscamp
Bundesligist RB Leipzig absolviert mit Frauen und Männern ein Trainingslager in Portugal. (Archivfoto)
Vor dem Punktspielstart beim FC St. Pauli reist RB nach Portugal. Auch das Frauen-Team macht seine Vorbereitung an der Algarve.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
16:09 Uhr
1 min.
Vortrag zur Wissenszirkulation im Montanwesen in Freiberg
Kolloquium im Wernerbau.
Die Leiterin des Universitätsarchivs, Dr. Dr. Annett Wulkow Moreira da Silva, spricht über die Kontakte von Sachsen zu Spanien und Portugal.
Stephan Lorenz
16:09 Uhr
2 min.
In Liverpool in Menge gerast - Fahrer bekennt sich schuldig
Lange plädierte der 53 Jahre alte Brite auf nicht schuldig - das hat sich nun geändert. (Archivbild)
Ein schwerwiegender Vorfall überschattete im Frühjahr die Meisterfeier des FC Liverpool. Vor Gericht gibt es nun eine Wendung.
20.11.2025
3 min.
BMW investiert Millionen - Leipziger Werk rüstet für Zukunft
Werkleiterin Petra Peterhänsel und Produktionsvorstand Milan Nedeljkovic (M) mit OB Burkhard Jung. Das Leipziger BMW-Werk soll modernisiert und erweitert werden.
Das BMW-Werk Leipzig feiert 20 Jahre Produktion - und stellt die Weichen für die Zukunft: Der Autobauer plant, einen dreistelligen Millionenbetrag in den Standort zu investieren.
25.11.2025
2 min.
Verwüstete Natur im Vogtland: Staatsanwaltschaft eingeschaltet – für den Verursacher wird‘s teuer
Blick in die Lengenfelder Plohnbachaue. Ein Sumpf-Biotop wurde vollständig zerstört.
Die Zerstörungen in einem Landschaftsschutzgebiet haben für den Verursacher unangenehme Konsequenzen – die Behörden sprechen von einer Umweltstraftat, die Stadt will Einsicht in Protokolle.
Gerd Möckel
Mehr Artikel