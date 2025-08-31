Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Während in anderen Bundesländern der Herbst mit Regen einzieht, bleibt es in Sachsen sommerlich. (Archivbild) Bild: Matthias Bein/dpa
Während in anderen Bundesländern der Herbst mit Regen einzieht, bleibt es in Sachsen sommerlich. (Archivbild) Bild: Matthias Bein/dpa
Sachsen
Herbst beginnt mit bestem Sommerwetter
Sonnige Aussichten zum Herbstbeginn in Sachsen: Während im Westen Regen erwartet wird, dürfen sich der Osten und Südosten noch einmal auf bestes Sommerwetter freuen.

Dresden/Offenbach.

Der meteorologische Herbstanfang beschert dem Osten des Landes noch einmal sonniges Sommerwetter. Während von Westen her teils kräftiger schauerartiger Regen heranzieht, gibt es laut Deutschem Wetterdienst (DWD) im Osten und Südosten nochmals bestes Sommerwetter. Die Temperaturen klettern am Montag gebietsweise erneut auf Werte von mehr als 25 Grad Celsius. 

Dann wird es allerdings wechselhaft: Teils länger anhaltende Regenfälle erreichen am Dienstag den Osten des Landes, bevor hier am Mittwoch erneut die größten Chancen auf Sonne bestehen. (dpa)

08:34 Uhr
1 min.
Der September startet mit spätsommerlichem Wetter
Der September startet mit spätsommerlichem Wetter. (Archivbild)
Die Nächte bleiben kühl aber tagsüber scheint die Sonne noch kräftig. Die Böden können sich am Dienstag über etwas Niederschlag freuen. Dann gibt es wieder sommerliche Tage.
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
15:46 Uhr
2 min.
Die Oelsnitzer Schützen haben erstmals eine Königin
Evelyn Winkler ist die erste Königin der Schützengesellschaft Oelsnitz.
Evelyn Winkler ist seit Samstag die „Regentin“ der dortigen Schützengesellschaft. Das gab es bisher noch nie. Der Königsschütze heißt Andreas Rietzsch. Rund um ihre Vorstellung wurden die Stadtmeister ermittelt.
Thomas Gräf
15:41 Uhr
3 min.
Antisemitismus-Kritik an Street-Art-Schau in Chemnitz
Ein ehemaliges Krankenhaus in Chemnitz ist Schauplatz des Street-Art-Festivals Ibug. Doch einige der Arbeiten stehen unter Antisemitismus-Verdacht. (Archivbild)
Im Programm der Kulturhauptstadt Europas läuft in Chemnitz aktuell eine Street-Art-Schau. Doch es gibt Antisemitismusvorwürfe gegen mehrere Arbeiten. So reagieren Veranstalter und Künstler.
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
29.08.2025
2 min.
Wettermix am Wochenende - Herbst beginnt regnerisch
Mit dem meteorologischen Herbstbeginn am Montag sollen sich auch die Wolken verdichten.
Sonne, Wolken, Regen: Das Wochenende wird wechselhaft. Auch der meteorologische Herbstbeginn am Montag dürfte vielerorts nass und trüb werden.
