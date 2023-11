Hertha gegen HSV am 6. Dezember, FCM einen Tag früher

Berlin. Hertha BSC empfängt seinen Ligakonkurrenten Hamburger SV am 6. Dezember im Achtelfinale des DFB-Pokals. Das Duell der Fußball-Zweitligisten wird an dem Mittwoch um 20.45 Uhr (Sky) im Berliner Olympiastadion angepfiffen, wie der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mitteilte. Einen Tag früher spielt der 1. FC Magdeburg zu Hause gegen Fortuna Düsseldorf (18.00 Uhr/Sky). Die Runde war bereits am Sonntag ausgelost worden, nun stehen die konkreten Termine fest.

Hertha BSC und der 1. FC Magdeburg sind die einzigen verbliebenen Teams aus dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) in der laufenden DFB-Pokalrunde. Die Bundesligisten RB Leipzig und 1. FC Union Berlin waren durch Niederlagen beim VfL Wolfsburg und beim VfB Stuttgart in der 2. Runde ebenso gescheitert, wie Zweitligist Hansa Rostock beim 1. FC Nürnberg. Das Finale findet am 25. Mai 2024 im Berliner Olympiastadion statt.

(dpa)