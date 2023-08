Hertha II: Schäffler und Borkowski schießen Dresden zu Sieg

Dresden.

Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat das Testspiel gegen Hertha BSC II. mit 2:0 (1:0) gewonnen. Manuel Schäffler (23.) hatte die Sachsen in der Walter-Fritzsch-Akademie in Front gebracht. Im zweiten Durchgang erhöhte der eingewechselte Dennis Borkowski (89.) die Führung per Strafstoß. Trainer Markus Anfang nutzte die Partie, um den Akteuren, die beim 3:1 Heimsieg zu Ligaauftakt gegen Bielefeld am Samstag nicht oder nur wenige Einsatzminuten bekommen hatten, Spielzeit zu verschaffen.