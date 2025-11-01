Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kapitän Fabian Reese sorgt per Elfmeter für die Vorentscheidung.
Kapitän Fabian Reese sorgt per Elfmeter für die Vorentscheidung. Bild: Robert Michael/dpa
Dynamo-Trainer Stamm hatte auch auf die Unterstützung der Fans gesetzt.
Dynamo-Trainer Stamm hatte auch auf die Unterstützung der Fans gesetzt. Bild: Robert Michael/dpa
Es war fast auch ein Heimspiel für Dynamo.
Es war fast auch ein Heimspiel für Dynamo. Bild: Andreas Gora/dpa
Hertha auf dem Weg zu einer Heimmacht?
Hertha auf dem Weg zu einer Heimmacht? Bild: Robert Michael/dpa
Mehrere Hundertschaften der Polizei waren bei dem Spiel im Einsatz.
Mehrere Hundertschaften der Polizei waren bei dem Spiel im Einsatz. Bild: Andreas Gora/dpa
Kapitän Fabian Reese sorgt per Elfmeter für die Vorentscheidung.
Kapitän Fabian Reese sorgt per Elfmeter für die Vorentscheidung. Bild: Robert Michael/dpa
Dynamo-Trainer Stamm hatte auch auf die Unterstützung der Fans gesetzt.
Dynamo-Trainer Stamm hatte auch auf die Unterstützung der Fans gesetzt. Bild: Robert Michael/dpa
Es war fast auch ein Heimspiel für Dynamo.
Es war fast auch ein Heimspiel für Dynamo. Bild: Andreas Gora/dpa
Hertha auf dem Weg zu einer Heimmacht?
Hertha auf dem Weg zu einer Heimmacht? Bild: Robert Michael/dpa
Mehrere Hundertschaften der Polizei waren bei dem Spiel im Einsatz.
Mehrere Hundertschaften der Polizei waren bei dem Spiel im Einsatz. Bild: Andreas Gora/dpa
Sachsen
Hertha macht Heimsieg-Tage perfekt: "Haben noch was vor uns"
Jens Marx, dpa
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der nächste Heimsieg für Hertha BSC: Am Fußball-Großeinsatz-Tag in Berlin setzt sich der Zweitligist 2:0 gegen Dynamo Dresden durch. Es bleibt zunächst weitgehend ruhig beim brisanten Duell.

Berlin.

Nach dem dritten Heimsieg ohne Gegentor binnen acht Tagen genossen die Profis von Hertha BSC den Gang in die Ostkurve. Immer wieder hallte das berühmte "HaHoHe" durch das Berliner Olympiastadion. "Es fühlt sich gut an", sagte Trainer Stefan Leitl. 

Das 2:0 (2:0) im Hochrisiko-Spiel gegen Dynamo Dresden befeuerte die Hoffnungen der Herthaner auf eine erfolgreiche Saison, dem Gegner aus Sachsen droht dagegen sogar noch das Abrutschen auf den letzten Tabellenplatz in der 2. Fußball-Bundesliga nach nur einem Sieg aus elf Spielen. 

"Schwer zu verkraften"

"Dass die Saison eine schwere wird, war uns allen bewusst. Trotzdem ist das jetzt sehr enttäuschend", sagte Dresdens Kapitän Niklas Hauptmann. "Es ist schwer zu verkraften, wenn du siehst, was an schwarz-gelb mitgekommen ist."

Gemeint waren die rund 20.000 Dynamo-Fans, die phasenweise für Heimspiel-Atmosphäre im Berliner Olympiastadion sorgten - allerdings auch unter den wachsamen Augen von mehreren Hundertschaften Polizei. Insgesamt blieb es bei dem als Hochrisiko-Spiel eingestuften Match ruhig auf den Rängen, nachdem die Einsatzkräfte vor dem Anpfiff eine drohende Auseinandersetzung verhindert hatten. 

Leistner mit besonderem Gruß an Dresdner Ex-Trainer 

Auf dem Rasen fehlte es den Dresdnern an vielem gegen die selbstbewusst auftretenden Hausherren. Das 1:0 am Samstag vergangener Woche gegen Fortuna Düsseldorf und das Weiterkommen im DFB-Pokal am Dienstag mit dem 3:0 gegen die SV Elversberg hatten die Berliner zusätzlich gestärkt. "Zu null zu spielen, gibt uns Gewissheit, weil wir in jedem Spiel treffen können", betonte Leitl. 

Hertha auf dem Weg zu einer Heimmacht?
Hertha auf dem Weg zu einer Heimmacht? Bild: Robert Michael/dpa
Hertha auf dem Weg zu einer Heimmacht?
Hertha auf dem Weg zu einer Heimmacht? Bild: Robert Michael/dpa

Gegen Dynamo erledigten das vor 70.914 Zuschauern Michaël Cuisance in der 13. Minute und Kapitän Fabian Reese (45.+2) per Foulelfmeter. Defensiv zeigte auch der gebürtige Dresdner Toni Leistner eine starke Leistung - einen kleinen verbalen Hieb nach dem Match konnte er sich dann auch nicht verkneifen: "Viele Grüße an alle Trainer in Dresden, die mich nicht wollten." In Berlin ist er einer der absoluten Leistungsträger. 

Zucker und Peitsche vom Berliner Trainer 

"Ich fand uns die ersten 20 Minuten unfassbar gut", lobte Hertha-Coach Leitl seine gesamte Mannschaft. Die zweite Hälfte sei sehr, sehr souverän gewesen, betonte er auch noch. 

Auf die Frage, ob es nach so einer Woche mal ein bisschen lockerer zugehen werde, antwortete er beim Sender Sky aber: "Nee, warum? Die kriegen genug Zucker von mir, ab und zu muss die Peitsche auch raus." Es müsse irgendwann auch mal eine gewisse Normalität einkehren, dass sie Spiele gewinnen würden. Denn, so Leitl: "Wir haben noch was vor uns." Mit 17 Punkten bewegt sich seine Mannschaft derzeit im vorderen Mittelfeld - Tendenz nach oben. 

Davon kann Dynamo nur träumen. "Das tut heute weh", sagte Hauptmann: "Wir brauchen dringend ein Erfolgserlebnis." Am kommenden Freitag kommt der 1. FC Nürnberg nach Dresden. 

Ein Sieg würde auch die Diskussionen um den Trainer etwas beruhigen. Er probiere, jeden Tag sein Bestes zu geben, betonte Dresdens Coach Thomas Stamm, wies allerdings auch auf die üblichen Mechanismen des Fußballs hin. Auf die Frage, ob Stamm noch der richtige Coach sei, antwortete Kapitän Hauptmann ohne Zögern: "Auf jeden Fall." 

Mehrere Hundertschaften der Polizei waren bei dem Spiel im Einsatz.
Mehrere Hundertschaften der Polizei waren bei dem Spiel im Einsatz. Bild: Andreas Gora/dpa
Mehrere Hundertschaften der Polizei waren bei dem Spiel im Einsatz.
Mehrere Hundertschaften der Polizei waren bei dem Spiel im Einsatz. Bild: Andreas Gora/dpa

Begleitet wurde die Partie in Berlin von einem großen Polizeiaufgebot. Mehrere Hundertschaften waren aufgeboten am Fußball-Großeinsatz-Tag. Nur eine gute halbe Stunde nach dem Schlusspfiff im Westen der Hauptstadt wurde die Bundesliga-Partie von Herthas Stadtrivale 1. FC Union gegen den SC Freiburg in Berlin-Köpenick angepfiffen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
15:07 Uhr
2 min.
Dynamo-Coach vor Berlin-Spiel: Kulisse keine Last
Trainer Thomas Stamm sieht die Kulisse im Olympiastadion nicht als Last an. (Archivbild)
Knapp 75.000 Zuschauer, womöglich ein Drittel sind Dynamo-Fans. Es wird hoch hergehen. Mit Randale wird gerechnet. Dresdens Coach erklärt, wie die Vorbereitung lief.
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
14:59 Uhr
3 min.
Hertha siegt im Hochrisiko-Spiel gegen Dynamo Dresden
Kapitän Fabian Reese sorgt per Elfmeter für die Vorentscheidung.
Der nächste Heimsieg für Hertha BSC: Am Fußball-Großeinsatz-Tag in Berlin setzt sich der Zweitligist 2:0 gegen Dynamo Dresden durch. Es bleibt zunächst weitgehend ruhig beim brisanten Duell.
Mehr Artikel