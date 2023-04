Hexenfeuer in Südwestsachsen: Wo kann am 30. April am Feuer getanzt und gefeiert werden?

Ob man es Höhenfeuer, Hexenfeuer oder Tanz in den Mai nennt: Am Sonntag ist es wieder soweit: In Südwestsachsen finden wieder zahlreiche Veranstaltungen statt. "Freie Presse" beantwortet die wichtigsten Fragen.

Woher kommt der Brauch des Maifeuers?

Der Brauch des Maifeuers ist ein sehr beliebter. Meistens wird ausgelassen gefeiert und getanzt. Das Entzünden von Maifeuern wurde sich von der Walpurgisnacht abgeguckt. Diese hat vor allem ihren Ursprung in Nord- und Mitteleuropa und wird von der Nacht des 30. April auf den 1. Mai gefeiert. Bei den Germanen sollten die Feuer in der Walpurgisnacht die bösen Geister verjagen und den Frühling willkommen heißen. Der Brauch entwickelte sich weiter und die Menschen verkleideten sich als Hexen und Schauergestalten, machten Lärm und tanzten ums Feuer. Besonders berühmt wurde vor allem ein Hexenspektakel: Der Hexensabbat auf dem Brocken in Goethes Faust. Dieser ließ sich durch die alten Geschichten und Sagen inspirieren. In der heutigen Zeit ist das Maifeuer ein beliebtes Familienfest, welches auch in der Region Sachsen gerne gefeiert wird.

Zum Beitrag: Kolumne - Sind Hexenfeuer noch zeitgemäß?

Wo findet was statt?

Eine Auswahl dutzender Veranstaltungen in der Region (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) finden Sie in unserem Veranstaltungskalender unter freiepresse.de/hexenfeuer oder hier in unserer Karte.

Wer kümmert sich um die Organisation der Hexenfeuer?

Vielerorts Heimatvereine und Feuerwehren, die in kleinen Orten einen wichtigen Beitrag zum kulturellen Leben leisten. Sie koordinieren die Vorbereitung, organisieren den Verkauf von Speisen und Getränken. Oft beginnen die Hexenfeuer-Veranstaltungen mit Fackel- und Lampionumzügen. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) gibt es im Veranstaltungskalender der "Freien Presse" oder auf der untenstehenden Karte.

Zum Beitrag: Auch 2023 kein Maifeuer in Mittweida: Das sind die Gründe

Welche Hinweise gibt es von Naturschützern?

Igel, die es durch den Rückgang der Insektenvielfalt schon bei der Nahrungssuche immer schwerer haben und anfälliger für Krankheiten werden, könnten verbrennen. Manch einer hat einen Reisig- oder Holzhaufen als Winterquartier genutzt und beginnt nun erst seine Aktivitätsphase. "Die Haufen müssen vor dem Feuer umgeschichtet werden. Es sollte ja kein Problem sein, dass sich da ein paar Leute treffen und das machen", sagt Jagdpächter Marko Pfeiffer aus Gersdorf. Für Vögel, die möglicherweise in größeren Haufen, die schon länger liegen, brüten, ist aber auch das ein Problem. "Wenn da gestört wird, geben sie ihre Brut auf", sagt Tobias Rietzsch, der in der Wildtierauffangstation in Rödlitz die Verantwortung hat.

Zum Beitrag: Was tun, wenn inzwischen Tiere im Holz leben?

Dürfen Hexenfeuer im eigenen Garten angezündet werden?

Ja und Nein. Das regeln die Städte und Gemeinden - und zwar ganz unterschiedlich. Ein Grundsatz: Auch für kleinere und private Hexenfeuer muss im Vorfeld ein Antrag im Rathaus eingereicht werden. In Hohenstein-Ernstthal werden beispielsweise maximal 70 Hexenfeuer genehmigt. Wer sich unsicher ist: Am besten im Rathaus anrufen oder auf der Homepage nachschauen.

Zum Beitrag: Hexenfeuer: Was im Vogtland erlaubt ist und was nicht

Wie wird das Wetter am Sonntagabend?

Petrus scheint - mit Blick auf die Vorhersagen - mitzuspielen. Es soll am Sonntag trocken bleiben, auch in den Abendstunden bei Temperaturen von etwa 10 Grad Celsius.

Zur Übersicht: So wird das Wetter in Ihrer Region