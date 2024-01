HFC dreht in Überzahl die Partie und gewinnt 3:2 in Duisburg

Zweiter Sieg im zweiten Spiel des Jahres. Der Hallesche FC entfernt sich etwas von den Abstiegsrängen.

Duisburg.

Der Hallesche FC hat am Dienstag in Überzahl einen 3:2 (1:2)-Erfolg im Kellerduell beim MSV Duisburg aus dem Feuer gerissen. Ahmet Engin (15., 32.) hatte den Vorletzten zweimal in Front geschossen. Timur Gayret (27.), Dominic Baumann (76.) und Jonas Nietfeld (87.) erzielten die Treffer für die Rot-Weißen, bei denen Niklas Kreuzer nach überstandener Krebserkrankung und fast einem halben Jahr Zwangspause sein Comeback feierte. Der Rechtsverteidiger wurde in der 69. Minute für Julian Eitschberger eingewechselt. Die Duisburger beendeten die Partie nur zu zehnt. Joshua Bitter (59.) hatten nach einer Grätsche von hinten gegen Tarsis Bonga die Rote Karte gesehen.