Highfield-Festival auch in diesem Jahr wieder mit Riesenrad

Vor einem Jahr hat der Brand eines Riesenrads das Highfield-Festival überschattet. Die Ermittlungen dazu laufen immer noch. Die Veranstalter schauen nach vorne.

Großspösna. Ein Jahr nach dem dramatischen Riesenrad-Brand auf dem Highfield-Musikfestival bei Leipzig geht das Event mit einem leicht angepassten Sicherheitskonzept an den Start. Auch ein Riesenrad soll es auf dem Highfield vom 15. bis 17. August voraussichtlich wieder geben, wie der Veranstalter Scorpio mitteilte. Allerdings solle der Betreiber getauscht werden. Voriges Jahr waren bei dem Brand des Riesenrades 16 Menschen teils schwer verletzt worden.

Betreiberwechsel keine Schuldzuweisung

"Die abschließende Geländeplanung läuft derzeit noch, wir gehen aber davon aus, dass es wieder ein Riesenrad geben wird", erklärte Scorpio-Sprecher Jonas Rohde. Er betonte zugleich, dass der geplante Betreiberwechsel eine "präventive Maßnahme" und keine Schuldzuweisung sei, weil nach wie vor Ermittlungen liefen.

Ermittlungsverfahren dauert an

Die Staatsanwaltschaft Leipzig teilte mit, dass das Verfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung andauere. Zwei von 24 Gondeln des Fahrgeschäftes waren voriges Jahr ausgebrannt. Einer ersten Einschätzung zufolge war Material unterhalb des Riesenrades in Brand geraten.

Kleinere Punkte im Sicherheitskonzept angepasst

Das Geschehen sei mit den zuständigen Sicherheitsbehörden im Nachhinein gründlich analysiert worden, erklärte Scorpio-Sprecher Rohde. "Dabei wurden jedoch nur kleinere konzeptionelle Punkte identifiziert, die manche Schnittstellen in der Zusammenarbeit der einzelnen Akteure betreffen und nun gezielt optimiert werden." Das Festival-Team und die Helfer hätten den Brand professionell bewältigt, so dass Riesenrad-Insassen gerettet und die Flammen schnell gelöscht werden konnten.

Das Highfield-Festival am Störmthaler See ist eines der größten Rock- und Popfestivals in Sachsen. Vergangenes Jahr kamen rund 30.000 Besucher. In diesem Jahr stehen unter anderem Deichkind, Kontra K und Nina Chuba als Topacts auf dem Programm. (dpa)