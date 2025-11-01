Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Für viele Menschen ohne Wohnung sind Nachtcafés in Dresden ein erster Anlaufpunkt, Rückzugsort und Ruhemöglichkeit in der kalten und dunklen Jahreszeit. (Archivbild)
Für viele Menschen ohne Wohnung sind Nachtcafés in Dresden ein erster Anlaufpunkt, Rückzugsort und Ruhemöglichkeit in der kalten und dunklen Jahreszeit. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Für viele Menschen ohne Wohnung sind Nachtcafés in Dresden ein erster Anlaufpunkt, Rückzugsort und Ruhemöglichkeit in der kalten und dunklen Jahreszeit. (Archivbild)
Für viele Menschen ohne Wohnung sind Nachtcafés in Dresden ein erster Anlaufpunkt, Rückzugsort und Ruhemöglichkeit in der kalten und dunklen Jahreszeit. (Archivbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Hilfe für Obdachlose: Städte reagieren auf kalte Nächte
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Sachsen gibt es im Winter zahlreiche Angebote für wohnungslose Menschen. Wie die Städte auf die kalten Nächte reagieren und wo Unterstützung bereitsteht.

Dresden/Leipzig/Chemnitz.

Die kalte Jahreszeit und sinkende Temperaturen bereiten vor allem Obdachlosen Probleme. In den großen sächsischen Städten gibt es jedoch etliche Hilfeangebote.

In Dresden öffnen zum Beispiel wieder die Nachtcafés der Kirchgemeinden. Sie bieten wohnungslosen Menschen bis Ende März Schutz und Wärme in der Winterzeit. Zudem stehen in Dresden zahlreiche weitere Angebote für wohnungslose Menschen bereit. Insgesamt gibt es nach Angaben der Stadt 506 warme und sichere Schlafplätze. Beratung und Unterstützung bieten vier Kontakt- und Beratungsstellen.

Zusätzliches Winterprogramm in Leipzig

Auch Leipzig bereitet sich auf die kalte Jahreszeit vor. Die frostigen Nächte können für obdachlose Menschen lebensgefährlich werden. Daher hat die Stadt ein Winterprogramm mit zusätzlichen Angeboten aufgelegt. "In den verschiedenen Einrichtungen stehen für alleinstehende Männer und Frauen täglich insgesamt 298 Plätze zur Verfügung. Diese Kapazität kann bei Bedarf kurzfristig erhöht werden", teilte die Stadt mit.

Überdies gibt es in Leipzig neben mehreren Notunterkünften auch drei Tagestreffs. Ergänzend sind täglich ein Hilfebus, ein Medizinbus sowie mehrere Streetwork-Teams in verschiedenen Stadtteilen im Einsatz.

Hilfe bei Bedarf in Chemnitz

In Chemnitz werden im Winter keine zusätzlichen Angebote eingerichtet. Die Stadt weist auf Anfrage jedoch darauf hin, dass alle Angebote kontinuierlich und bedarfsorientiert vorgehalten werden. "Bei vollständiger Auslastung der Übernachtungsplätze können kurzfristig zusätzliche Angebote zur Verfügung gestellt werden." Neben einer Notunterkunft mit 92 Plätzen gebe es drei Tagestreffs, einen Hilfebus sowie drei Beratungsstellen. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
17:40 Uhr
3 min.
RB bleibt Bayern-Verfolger - Gladbacher Negativserie endet
War an zwei Toren beteiligt: Yan Diomande
Sieben Siege und ein Remis hat Leipzig seit der heftigen Auftaktpleite in München gesammelt und festigt damit seinen zweiten Platz. Erstmals seit März darf auch Gladbach jubeln.
14:20 Uhr
2 min.
Jung: "Wir wollen bunte, vielfältige Städte"
"Wir wollen Menschen jeglicher Couleur willkommen heißen in unseren Städten", sagt Jung. (Archivbild)
Die von Bundeskanzler Merz losgetretene "Stadtbild"-Debatte reißt nicht ab. Statt Schuldzuweisungen fordert Leipzigs Oberbürgermeister Jung mehr Prävention.
27.10.2025
2 min.
Kältehilfe in Dresden: Nachtcafés öffnen für Obdachlose
In den ökumenischen Nachtcafés in Dresden gibt es in der kalten Jahreszeit Schlafplätze für Obdachlose. (Archivbild)
Wenn die Nächte kälter werden, wird das Leben auf der Straße lebensgefährlich. In Dresden gibt es Hilfe: Zahlreiche Einrichtungen bieten Schutz, Wärme und Unterstützung für obdachlose Menschen.
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel