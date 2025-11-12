Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Polarlichter waren in der vergangenen Nacht auch mancherorts in Sachsen zu sehen.
Polarlichter waren in der vergangenen Nacht auch mancherorts in Sachsen zu sehen. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media/dpa
Polarlichter waren in der vergangenen Nacht auch mancherorts in Sachsen zu sehen.
Polarlichter waren in der vergangenen Nacht auch mancherorts in Sachsen zu sehen. Bild: Dietmar Thomas/EHL Media/dpa
Sachsen
Himmelsspektakel in der Nacht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Polarlichter waren schon in der Nacht zu Mittwoch mancherorts in Sachsen zu sehen. In der kommenden Nacht könnten auch die Thüringer das Schauspiel verfolgen – wenn die Voraussetzungen stimmen.

Leipzig.

Polarlichter haben in manchen Regionen Sachsens den Nachthimmel zum Leuchten gebracht. In Striegsital in Mittelsachsen etwa konnte das Spektakel beobachtet werden. Für die Nacht zu Donnerstag könnten nicht nur in Teilen von Sachsen, sondern auch mancherorts in Thüringen Polarlichter gesichtet werden, so der Deutsche Wetterdienst (DWD). 

Die Meteorologen rechnen mit einer dünnen Schleierbewölkung, durch die kräftiges Polarlicht hindurchscheinen könne. Dann sieht es eher "verwaschen" und nicht ganz so schön aus, sagte ein Sprecher des DWD. Geeignete Standorte seien demnach etwa rund um Leipzig oder Dresden, im Erzgebirge sei es durch den Hochnebel schwierig.

Polarlichter entstehen laut DWD in 70 bis 800 Kilometer Höhe durch elektrisch geladene Teilchen des Sonnenwindes. Bei starken solaren Ausbrüchen können Polarlichter bis in die mittleren Breiten beobachtet werden. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
09:24 Uhr
3 min.
Kräftiger Sonnensturm sorgt für Polarlichter bis nach Bayern
Starke Sonnenstürme können Polarlichter erzeugen, die noch weit südlich der Polarregionen zu sehen sind - sogar in Baden-Württemberg noch. (Archivbild)
Polarlichter gab es in den vergangenen Monaten schon häufiger mal zu sehen - am frühen Mittwoch erneut und so weit südlich wie selten. Fans des Schauspiels haben weiter Chancen.
14:00 Uhr
2 min.
„Verborgene Erinnerung“: Neue Ausstellung von André Uhlig in Hohenstein-Ernstthal
André Uhlig zeigt in der „Kleinen Galerie“ auch das Acrylbild „Wanderer in Böhmen“.
Der Landschaftsmaler und Grafiker André Uhlig zeigt ab Donnerstag rund 30 Arbeiten in der „Kleinen Galerie“. Zu sehen sind auch Kohlezeichnungen markanter Hohenstein-Ernstthaler Gebäude.
Cristina Zehrfeld
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
14:00 Uhr
3 min.
Historischer Dampfzug kommt ins Vogtland
Lichterfahrten mit der Dampflok werden am Wochenende Hunderte nach Gunzen locken.
Lichterfahrten gegen das November-Nebelgrau: Dieses Konzept beschert den Gunzener Eisenbahnfans Jahr für Jahr viele Besucher. Am Wochenende ist es wieder soweit. Zudem warten zwei Vorträge auf Eisenbahnfans.
Daniela Hommel-Kreißl
19.10.2025
2 min.
Polarlichter über dem Norden und Osten
Polarlicht und Komet leuchten am Nachthimmel.
Die Temperaturen sinken. Mancherorts ist es richtig kalt. Dafür gibt es aber teils ein faszinierendes Schauspiel zu bestaunen.
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
Mehr Artikel