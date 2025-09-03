Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Mann soll in einer Straßenbahn den Hitlergruß und NS-Videos gezeigt haben - jetzt wurde gegen ihn Anklage erhoben. (Symbolbild)
Ein Mann soll in einer Straßenbahn den Hitlergruß und NS-Videos gezeigt haben - jetzt wurde gegen ihn Anklage erhoben. (Symbolbild) Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Hitlergruß in Bahn und Angriff auf Frau - Anklage erhoben
Ein Mann soll in einer Dresdner Straßenbahn den Hitlergruß gezeigt und eine Frau attackiert haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben.

Dresden.

Nach dem Zeigen des Hitlergrußes und der Attacke auf eine Frau in einer Straßenbahn in Dresden hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen Mann erhoben. Dem 35-Jährigen werde Körperverletzung und das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Der Beschuldigte soll am 21. Dezember 2024 in der Straßenbahnlinie 7 mehrfach Videos mit NS-verherrlichenden Inhalten auf seinem Mobiltelefon abgespielt und dabei den Hitlergruß gezeigt haben. Als eine 63-Jährige ihn aufforderte, dies zu unterlassen, soll er ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. 

Der Mann ist bereits vorbestraft, zu den Vorwürfen gegen ihn äußerte er sich nicht. (dpa)

