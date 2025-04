Ein Mann schreit in Aue auf der Straße rechte Parolen. Dann betritt er einen Imbiss - mit Nazigeste.

Aue-Bad Schlema.

Ein Mann soll am Samstagabend auf der Straße in Aue im Erzgebirgskreis extremistische Parolen gerufen und in einem Dönerimbiss auch den Hitlergruß gezeigt haben. Die von Zeugen gerufene Polizei stellte den 54-Jährigen dort. Gegen ihn wird nun nach Angaben der Polizei wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ermittelt. (dpa)