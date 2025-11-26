Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Steffen Flämig prüft die Beleuchtung an einem überdimensionalen Schwibbogen auf einem Windrad.
Steffen Flämig prüft die Beleuchtung an einem überdimensionalen Schwibbogen auf einem Windrad. Bild: Jan Woitas/dpa
Der sechs Meter große Lichterbogen mit dem Schwarzenberger Motiv leuchtet in 140 Metern Höhe auf dem Maschinenhaus der Windkraftanlage.
Der sechs Meter große Lichterbogen mit dem Schwarzenberger Motiv leuchtet in 140 Metern Höhe auf dem Maschinenhaus der Windkraftanlage. Bild: Jan Woitas/dpa
Zum ersten Advent will Flämig nun wieder auf den Knopf drücken.
Zum ersten Advent will Flämig nun wieder auf den Knopf drücken. Bild: Jan Woitas/dpa
Und seinen Schwibbogen hoch oben über dem Vorerzgebirge nachts zum Leuchten bringen.
Und seinen Schwibbogen hoch oben über dem Vorerzgebirge nachts zum Leuchten bringen. Bild: Jan Woitas/dpa
Steffen Flämig prüft die Beleuchtung an einem überdimensionalen Schwibbogen auf einem Windrad.
Steffen Flämig prüft die Beleuchtung an einem überdimensionalen Schwibbogen auf einem Windrad. Bild: Jan Woitas/dpa
Der sechs Meter große Lichterbogen mit dem Schwarzenberger Motiv leuchtet in 140 Metern Höhe auf dem Maschinenhaus der Windkraftanlage.
Der sechs Meter große Lichterbogen mit dem Schwarzenberger Motiv leuchtet in 140 Metern Höhe auf dem Maschinenhaus der Windkraftanlage. Bild: Jan Woitas/dpa
Zum ersten Advent will Flämig nun wieder auf den Knopf drücken.
Zum ersten Advent will Flämig nun wieder auf den Knopf drücken. Bild: Jan Woitas/dpa
Und seinen Schwibbogen hoch oben über dem Vorerzgebirge nachts zum Leuchten bringen.
Und seinen Schwibbogen hoch oben über dem Vorerzgebirge nachts zum Leuchten bringen. Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Hoch, höher, am höchsten: Schwibbogen leuchtet auf Windrad
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn an Steffen Flämigs Schwibbogen ein Licht kaputt ist, muss er hinauf in luftige Höhe. Denn sein Lichterbogen leuchtet hoch oben auf einem Windrad. Am Wochenende wird er eingeschaltet.

Mülsen.

Allerorten werden nun wieder Schwibbögen in die Fenster gestellt und leuchten in der Dunkelheit. Doch Steffen Flämig hat für seinen Lichterbogen einen ganz und gar ungewöhnlichen Ort ausgewählt: das Maschinenhaus eines Windrades in Mülsen bei Zwickau - in 140 Metern Höhe. Und das kam so. 

2015 habe er in der Weihnachtszeit das Windrad in Betrieb genommen, erzählt er. Auch damals leuchteten in vielen Fenstern Schwibbögen. Und so sei ihm die Idee gekommen, auch sein Windrad damit weihnachtlich zu schmücken. Im Jahr darauf hat er mit einem Metallbaubetrieb im Ort einen solchen Bogen gebaut und auf dem Windrad installiert: 6 Meter breit, 3,50 hoch und 35 Kilogramm schwer. Zu sehen ist das bekannte Schwarzenberger Motiv mit zwei Bergmännern, einem Schnitzer und einer Klöpplerin.

"Ich habe sehr viel positives Feedback bekommen", erzählt Flämig. "Und der Akzeptanz der Energiewende ist es bestimmt auch nicht abträglich." Am kommenden Sonnabend will er nun wieder auf den Knopf drücken und seinen Schwibbogen hoch oben auf dem Windrad nachts zum Leuchten bringen. "Ich glaube, das gibt es nur einmal auf der Welt." (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
2 min.
Jubiläum am Fichtelberg: Vom DDR-Ferienheim zum Sterne-Hotel
Im Ahorn-Hotel „Am Fichtelberg“ wurde großes Jubiläum gefeiert. Das stadtbildprägende Gebäude liegt direkt am Skihang.
Die beiden Oberwiesenthaler Ahorn-Hotels bilden mit zusammen 560 Zimmern den größten Beherbergungsbetrieb im Kurort. In einem der Häuser wurde nun 50-Jähriges gefeiert – mit bekannten Wintersportgrößen und einem prominenten Stargast.
Patrick Herrl
24.11.2025
4 min.
Weihnachtsgeschäft für Kunsthandwerk läuft gut
Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge ist in der Vorweihnachtszeit gefragt. Hier werden in der Schauwerkstatt der Seiffener Volkskunst eG Räuchermännchen gefertigt.
In der Advents- und Weihnachtszeit steht Kunsthandwerk aus dem Erzgebirge hoch im Kurs. Doch im kommenden Jahr könnten höhere Löhne zu Preissprüngen führen. Und wie wirken sich die US-Zölle aus?
26.11.2025
3 min.
Fund von Kinderleichen in Koffern: Lebenslang für die Mutter
Die Angeklagte tritt ihre Haftstrafe in einer psychiatrischen Einrichtung an. (Archivbild)
Die schreckliche Nachricht über den Fund von zwei Kinderleichen in Koffern in Neuseeland ging um die Welt. Bei dem Strafmaß für die Mutter spielte ihre psychische Gesundheit eine wichtige Rolle.
Von Cristina Zehrfeld
2 min.
24.11.2025
2 min.
Kommentar zum Stausee-Radweg: Schildbürgertum
Meinung
Redakteur
Von Waldenburg über Callenberg bis Reichenbach ist der Radweg bereits gebaut.
Auf sicheren Radwegen vom Stausee Oberwald bis zum Schloss Waldenburg: Auf einem Großteil der Strecke ist das bereits Realität. Doch reicht das?
Cristina Zehrfeld
26.11.2025
5 min.
Black Friday in Sachsen: Große Chance oder große Falle?
Viele Händler beteiligen sich in der Black Week mit Preisnachlässen - doch nicht jedes Angebot ist so günstig, wie es wirkt. (Archivbild)
Rabatte, die nur scheinbar sparen lassen, und Fake-Shops, die immer dreister werden: Was Sachsens Verbraucher jetzt wissen müssen, um nicht in die Black-Friday-Falle zu tappen.
Daniel Josling, dpa
29.09.2025
8 min.
Mittelsachsen bekommt ein Bürgerwindrad: Ein Dorf im Norden Sachsens zeigt, wie es gehen kann
Vorbild für Mittelsachsen: Jan Stoye und Kristina Wittig am Windrad der Energiegenossenschaft egNEOS im Windpark Streumen in der Gemeinde Wülknitz.
In Wülknitz bei Riesa steht Sachsens erstes genossenschaftliches Windrad. Bei Freiberg soll es bald ein zweites geben. Wie kann Bürgerbeteiligung bei der Energiewende helfen?
Oliver Hach
Mehr Artikel