Hochwasserschutz: Talsperre Malter nach Sanierung wieder fit

Dippoldiswalde.

Die 110 Jahre alte Talsperre Malter bei Dippoldiswalde ist nach umfangreicher Sanierung für den Hochwasserschutz wieder fit. Am Donnerstag wurde das 35,7 Millionen Euro teure Projekt abgeschlossen. Umwelt-Staatssekretärin Gisela Reetz bezeichnete die Investition als "ein Stück Anpassung an die Klimakrise". "Schließlich müssen wir auch in Sachsen vermehrt mit Hochwasser rechnen." Die Landestalsperrenverwaltung (LTV) bringe den Hochwasserschutz deshalb landesweit voran. "Dabei investiert sie nicht nur in technische Anlagen, sondern zunehmend auch in ökologischen Hochwasserschutz."