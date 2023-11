Höchste Zahl unerlaubter Einreisen seit 2015

Von Februar bis September ging die Zahl unerlaubter Einreisen nach Deutschland stetig nach oben. Die Bundespolizei hat neue Zahlen für Oktober, die in eine andere Richtung deuten.

Potsdam.

Die Zahl der unerlaubt nach Deutschland eingereisten Flüchtlinge wird in diesem Jahr deutlich höher sein als in den vergangenen Jahren - im Oktober wurde der Aufwärtstrend allerdings gestoppt. Die Bundespolizei stellte von Januar bis Oktober 112.178 unerlaubte Einreisen fest, teilte das Bundespolizeipräsidium am Montag in Potsdam mit. Im gesamten vergangenen Jahr registrierte sie fast 92.000 unerlaubt eingereiste Flüchtlinge. Höher war die Zahl nach Angaben der Bundesregierung zuletzt im Jahr der sogenannten Flüchtlingskrise 2015 mit rund 217.000.