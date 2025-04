Höhlendrama in der Sächsischen Schweiz: Bergwacht über Stunden im Rettungseinsatz

Ein Dresdner hatte sich überschätzt, hing in der Sächsischen Schweiz erschöpft mehrere Stunden hilflos in den Sicherungsseilen.

Der 43-Jährige war am Dienstagmittag gemeinsam mit einem 42 Jahre alten Begleiter in die Johannes-Ruscher-Höhle eingestiegen. Laut Experten ist diese Höhle im Bieletal aufgrund enger Kamine, längerer Kriechstrecken und mehrfach gewundener Absätze schwer zu besteigen. In Führern wird die Johannes-Ruscher-Höhle als eine der beeindruckendsten...