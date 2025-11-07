Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nach dem guten Saisonstart der TSG 1899 Hoffenheim ist das Lächeln bei Christian Ilzer zurück (Archiv).
Nach dem guten Saisonstart der TSG 1899 Hoffenheim ist das Lächeln bei Christian Ilzer zurück (Archiv). Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Nach dem guten Saisonstart der TSG 1899 Hoffenheim ist das Lächeln bei Christian Ilzer zurück (Archiv).
Nach dem guten Saisonstart der TSG 1899 Hoffenheim ist das Lächeln bei Christian Ilzer zurück (Archiv). Bild: Daniel Bockwoldt/dpa
Sachsen
Hoffenheimer Spieler lässt Führungschaos kalt - Nur RB zählt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Unruhe im Verein nach dem Bosse-Beben hat die Hoffenheimer Spieler nur kurz abgelenkt. Mit einer starken Leistung gegen RB Leipzig wollen sie das beweisen.

Zuzenhausen.

Dem Personalchaos in der Vereinsspitze unter der Woche wollen die Profis der TSG 1899 Hoffenheim mit drei Punkten gegen RB Leipzig begegnen. "Es betrifft die Führungsebene, betriebswirtschaftliche Seite. Wir sind der Sport, darauf richten wir unseren Fokus. Wir bleiben bei den Dingen, die wir zu erledigen haben", sagte Coach Christian Ilzer vor der Partie gegen die Sachsen am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die Querelen, die durch den unterschiedlichen Umgang mit Spielerberater Roger Wittmann entstanden waren, hatten zwei Geschäftsführen den Job gekostet. Natürlich habe man das alles mitbekommen und auch kurz darüber gesprochen. "Wir haben aber unsere Arbeit auf dem Trainingsplatz durchgezogen. Wir sind Profis, wir wollen unseren Lauf fortführen und da steht RB uns im Weg. Das ist für uns wichtig", sagte Ilzer. 

Ilzer hofft auf gute Stimmung in der Arena

Der Österreicher hofft auf eine gute Stimmung im Stadion am Familientag - trotz der Turbulenzen. "Wir sind sportlich in keiner schlechten Richtung unterwegs. Daher bin ich mir eigentlich sicher, dass uns die Fans unterstützen werden. Nachdem wir nun unseren Fluch daheim gegen Heidenheim gebrochen haben, haben wir große Lust, diesen Erfolg zu bestätigen", sagte der 48-Jährige.  

Doch der Gegner hat es in sich. Nach der hohen 0:6-Auftaktniederlage zu Saisonbeginn bei Bayern München haben die Sachsen nicht mehr verloren. Sieben Siege und ein Remis folgten in der Liga sowie Tabellenplatz zwei. "Das ist eine beeindruckende Serie. Neben Bayern sind sie das Team, welches vorneweg marschiert", sagte Ilzer. Gegen diesen starken Gegner müsse seine Mannschaft auf den Punkt da und entschlossen sein und brauche auch den nötigen Mut, um so ein Spitzenteam besiegen zu können. 

Im Vorjahr bei Ilzer-Debüt ein 4:3-Erfolg

Hoffenheim geht selbst mit viel Selbstbewusstsein ins Spiel. Zuletzt gab es drei Siege und den Sprung auf den sechsten Rang. "Wenn man dreimal nacheinander gewinnt, warum dann nicht ein viertes Mal", sagte Ilzer. Bei dessen Debüt in der Vorsaison vor fast genau einem Jahr gab es ein Torspektakel, dass die TSG mit 4:3 für sich entschied. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
03.11.2025
2 min.
Medien: Zwei Hoffenheim-Geschäftsführer müssen gehen
Laut Medien müssen die Geschäftsführer Markus Schütz (M) und Frank Briel (r) gehen. Ob Sportchef Andreas Schicker bleibt, ist offen. (Archivbild)
Der Streit zwischen den Gesellschaftern der TSG Hoffenheim und der Geschäftsführung schwelt. Auslöser ist der Umgang mit Spielerberater Roger Wittmann. Laut Medien müssen zwei Geschäftsführer gehen.
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
05.11.2025
3 min.
Hoffenheim trennt sich von zwei Geschäftsführern
Die Geschäftsführer Markus Schütz (m) und Frank Briel (r) sind nicht mehr für die TSG 1899 Hoffenheim tätig. Ob Andreas Schicker bleibt, ist offen. (Archivbild)
Der Machtkampf bei der TSG 1899 Hoffenheim ist entschieden. Zwei Geschäftsführer müssen ihren Posten räumen.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
Mehr Artikel