Hohe Waldbrandgefahr in Nordsachsen am Wochenende

Bereits in den letzten Tagen war die Waldbrandgefahr in Sachsen hoch. Am Wochenende ist vor allem in Nordsachsen Vorsicht geboten.

Pirna. Am Wochenende ist die Waldbrandgefahr in Sachsen weiterhin hoch. Wie der Staatsbetrieb Sachsenforst mitteilt, gilt heute entlang der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze bereits die zweithöchste Waldbrandwarnstufe (Stufe 4). Die höchste Gefahrenstufe fünf soll am Sonntag in den nördlichen Teilen der Landkreise Nordsachsen, Meißen, Bautzen und Görlitz sowie der Stadt Dresden erreicht werden. Im restlichen Freistaat sind die Stufen drei und vier vorhergesagt.

Grund für die hohe Waldbrandgefahr sind laut Sachsenforst die geringen Niederschläge und die teils hohen Temperaturen. Verbunden mit dem Wind der vergangenen Tage haben die hohen Temperaturen demnach zu einer starken Austrocknung der oberen Bodenschichten beigetragen. (dpa)