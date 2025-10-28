Hoher Sachschaden – Erneuter Kabeldiebstahl im Hafen Torgau

Unbekannte stehlen erneut Kabelstränge von der Hafenbahn im Hafen Torgau. Das hat nicht nur Auswirkungen auf den Güterverkehr.

Torgau. Im Hafen Torgau (Landkreis Nordsachsen) ist es erneut zu einem Kabeldiebstahl an der Hafenbahn gekommen. Wie der Betreiber, Sächsische Binnenhäfen Oberelbe (SBO), mitteilte, haben Unbekannte in der vergangenen Woche zum wiederholten Mal Kabelstränge entwendet, "die für den sicheren Betrieb der Hafenbahn unerlässlich sind". Demnach belaufe sich der Sachschaden mittlerweile auf einen sechsstelligen Betrag.

Durch solche Straftaten käme es immer wieder zu Einschränkungen im Betriebsablauf der Hafenbahn, hieß es. Außerdem käme es zu Störungen des Verkehrs an den Bahnübergängen im Stadtgebiet Torgau.

Auch die Polizei bestätigte diese Vorfälle und hat Ermittlungen eingeleitet. Laut einem Sprecher wurden zwei Fälle von Kabeldiebstählen bisher angezeigt. Ob es Zusammenhänge zwischen den Fällen gibt, war bisher nicht bekannt und werde überprüft. (dpa)