Hoher Schaden bei Brand einer Lagerhalle in Neukirchen

Bei dem Brand einer Lagerhalle im Ortsteil Lauterbach in Neukirchen/Pleiße (Landkreis Zwickau) ist ein hoher Schaden entstanden. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte ein Mitarbeiter in der Nacht zum Montag den Vollbrand der landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle auf dem Gelände eines Agrar-Unternehmens an der Dorfstraße. Die Feuerwehr löschte den Brand. Niemand wurde verletzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 350.000 Euro.

Den Angaben zufolge wurde die Halle genutzt, um trockenes und gehäckseltes Stroh zu lagern. Warum der Brand ausbrach, ist laut Polizei noch unklar und wird ermittelt. (dpa)