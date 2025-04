Honecker und die Queen - neues Musical von Prinzen-Sänger

Tobias Künzel ist als Sänger der Prinzen bekannt. Immer wieder schreibt er aber auch Musicals. Jetzt kommt sein neues Stück auf die Bühne - erst in London, dann in Halle.

Halle/Leipzig.

Prinzen-Sänger Tobias Künzel (60) hat sich wieder seiner Vorliebe für Musicals gewidmet und zusammen mit seinem britischen Co-Autoren Mark Underwood ein neues Stück geschrieben. "Death On The Throne - The Loosical" feiert zunächst Ende März in London Premiere, bevor es als deutsche Version "Tod auf dem Thron - Das Klosical" im Juni in Halle aufgeführt wird. Es ist das sechste Musical von Künzel.

Seine Faszination für das Genre sei früh geweckt worden, erklärte der Musiker. "Ich hab’ ja als Kind im Thomanerchor gesungen und war mit den Werken der Passionsgeschichte vertraut, also zum Beispiel der Johannes- und Matthäus-Passion von Johann Sebastian Bach. Doch plötzlich erschien „Jesus Christ Superstar“ auf der Bildfläche, eine Rock-Oper, die sich mit demselben Thema aber eben unter Benutzung von Rockmusik befasst hat. Das hat mich so fasziniert, dass mir klar war: Sowas will ich auch schreiben."

Queen Elisabeth und Erich Honecker in einem Stück

In "Tod auf dem Thron" fahren Künzel und Underwood eine schräge Mischung bekannter Personen der jüngeren Geschichte auf. Queen Elisabeth und Margaret Thatcher sind ebenso dabei wie Elvis und Erich Honecker. Das Stück wird von zwei Schauspielern, vier Puppenspielern und einer Live-Band aufgeführt.

Da es zunächst auf Englisch geschrieben wurde, musste es ins Deutsche übertragen werden. "Ich hab’ die deutsche Übersetzung gemeinsam mit Michal Kuhn gemacht, einer sehr talentierten, jungen Comedy-Frau, und wir mussten feststellen, dass die meisten englischen Wortspiele und Doppeldeutigkeiten im Deutschen natürlich nicht funktionieren und haben dafür neue finden und erfinden müssen", sagte Künzel. Für die deutsche Version verspricht er nun, englischen Humor in seiner Muttersprache eine deutsche Bühne zu bringen. (dpa)