Hong Kong Philharmonic Orchestra: Europa-Premiere in Dresden

Dresden.

Das Hong Kong Philharmonic Orchestra gibt am 24. Februar einen Vorgeschmack auf die Dresdner Musikfestspiele. Dann will das asiatische Spitzenorchester eine musikalische Brücke zwischen Ost und West schlagen und hat dafür auch eine Europa-Premiere im Gepäck, wie die Festspiele am Mittwoch mitteilten. Mit "Asterismal Dance" wolle der Komponist Daniel Lo in die Klangwelt seiner Heimat Hongkong entführen, hieß es. Das Werk setze zugleich einen Kontrapunkt zu den beiden anderen Stücken des Abends, Dmitri Schostakowitschs 9. Sinfonie und dem Klavierkonzert Nummer 4 von Ludwig van Beethoven. Solist ist der französische Pianist Alexandre Kantorow. Am Pult des Orchesters steht dessen Chefdirigent Jaap van Zweden.