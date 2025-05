Hund beißt Kind ins Gesicht

Ein Junge spielt in Leipzig mit einem Hund. Plötzlich beißt das Tier zu.

Leipzig.

Ein zwölf Jahre alter Junge ist in Leipzig von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Das Kind kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der Junge habe am Sonntagnachmittag mit dem American Staffordshire Terrier gespielt. Plötzlich habe das Tier zugebissen. Der Hund wurde sichergestellt und vorerst in einem Tierheim untergebracht. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den Hundehalter. (dpa)