Hund von Seniorin von freilaufendem Hund angefallen

Freital.

Ein freilaufender Hund hat in Freital (Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge) den Hund einer 84-Jährigen angefallen und tödlich verletzt. Die Seniorin stürzte bei der Attacke am Mittwochvormittag und verletzte sich leicht, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Gegen die Halterin des angreifenden Hundes wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.