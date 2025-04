Hund vor Laden gestohlen - Polizei fasst Verdächtige

Eine Frau bindet in Dresden ihren Hund an und geht in ein Geschäft. Als sie wieder herauskommt, fehlt von dem Tier jede Spur. Mithilfe der Polizei macht sie sich auf die Suche.

Dresden. Eine 20-Jährige steht im Verdacht, in Dresden einen angeleinten Hund gestohlen zu haben. Die Polizei stellte die mutmaßliche Täterin. Sie habe dabei aggressiv reagiert und einen der Beamten getreten, teilte die Polizei mit. Der 38-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Gegen die Frau wird nun ermittelt

Eine Hundebesitzerin hatte den Angaben zufolge am Mittwochabend ihren Labradormischling vor einem Laden angeleint, in den sie dann hinein ging. Als die 39-Jährige wieder herauskam, war ihr Hund weg. Die Polizei suchte mit der Frau die Umgebung ab - zunächst ohne Erfolg. Nach einem Hinweis konnte der Hund unweit des Tatortes ausfindig gemacht werden. (dpa)